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Регион
20 января, 16:23

В Москве суд арестовал убийцу женщины, тело которой нашли в «Запорожце» Куценко

Альберта Абдуллина, который убил женщину и спрятал её тело в «Запорожце» актёра Гоши Куценко, арестовали на два месяца. Соответствующее решение принял Дорогомиловский суд Москвы.

Абдуллин в зале суда. Видео © Life.ru

«По ходатайству следователей столичного [главка] СК обвиняемому в убийстве женщины на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.

Напомним, тело зарезанной женщины нашли сегодня днём в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве. Оказалось, что машина принадлежит Гоше Куценко. Актёр вышел на связь и выразил соболезнования семье погибшей. Подозреваемый в преступлении был оперативно задержан. Он признался, что совершил убийство в алкогольном опьянении. Возбуждено уголовное дело. Известно, что на суде обвиняемый попросился в зону спецоперации на Украине.

Стала известна личность убитой, согласившейся на рандеву с бомжом в «Запорожце» Куценко
Стала известна личность убитой, согласившейся на рандеву с бомжом в «Запорожце» Куценко
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Life.ru

Наталья Демьянова
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