В Москве суд арестовал убийцу женщины, тело которой нашли в «Запорожце» Куценко
Альберта Абдуллина, который убил женщину и спрятал её тело в «Запорожце» актёра Гоши Куценко, арестовали на два месяца. Соответствующее решение принял Дорогомиловский суд Москвы.
Абдуллин в зале суда. Видео © Life.ru
«По ходатайству следователей столичного [главка] СК обвиняемому в убийстве женщины на западе Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении СК.
Напомним, тело зарезанной женщины нашли сегодня днём в «Запорожце» во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте в Москве. Оказалось, что машина принадлежит Гоше Куценко. Актёр вышел на связь и выразил соболезнования семье погибшей. Подозреваемый в преступлении был оперативно задержан. Он признался, что совершил убийство в алкогольном опьянении. Возбуждено уголовное дело. Известно, что на суде обвиняемый попросился в зону спецоперации на Украине.
Life.ru