В Сербии мужчина застрелил бывшую жену-россиянку и их сына из-за спора об опеке

Гражданин Сербии убил свою бывшую жену – россиянку, а также их общего семилетнего сына. Затем он совершил суицид, сообщает портал «Вечерне новости».

Дом, где произошла трагедия. Фото © Полиция Сербии

По данным издания, 69-летний Михайло и 46-летняя россиянка Анна были в процессе расторжения брака, и главным камнем преткновения в их разводе стал вопрос о том, с кем будет проживать семилетний сын Лука. Женщина приехала в сербскую деревню вместе с ребёнком, надеясь уладить последние детали развода, но вместо этого столкнулась с агрессией экс-супруга.

Поздней ночью тела всех троих были обнаружены в жилище мужчины. По версии следствия, сначала он застрелил непокорную бывшую жену, которая хотела забрать сына, после расправился с наследником, а после совершил самоубийство.

Известно, что Михайло познакомился с Анной во время своего пребывания и работы в России. Впоследствии семья переехала и обосновалась на территории Сербии.