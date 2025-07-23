В Сербии мужчина застрелил бывшую жену-россиянку и их сына из-за спора об опеке
В Сербии мужчина застрелил экс-жену из РФ и их сына, а после покончил с собой
Гражданин Сербии убил свою бывшую жену – россиянку, а также их общего семилетнего сына. Затем он совершил суицид, сообщает портал «Вечерне новости».
Дом, где произошла трагедия. Фото © Полиция Сербии
По данным издания, 69-летний Михайло и 46-летняя россиянка Анна были в процессе расторжения брака, и главным камнем преткновения в их разводе стал вопрос о том, с кем будет проживать семилетний сын Лука. Женщина приехала в сербскую деревню вместе с ребёнком, надеясь уладить последние детали развода, но вместо этого столкнулась с агрессией экс-супруга.
Поздней ночью тела всех троих были обнаружены в жилище мужчины. По версии следствия, сначала он застрелил непокорную бывшую жену, которая хотела забрать сына, после расправился с наследником, а после совершил самоубийство.
Известно, что Михайло познакомился с Анной во время своего пребывания и работы в России. Впоследствии семья переехала и обосновалась на территории Сербии.
Ранее сообщалось о похожем страшном происшествии, произошедшем в Крыму. Семейный конфликт обернулся кровавой резнёй в посёлке Комсомольское под Симферополем, где мужчина убил свою жену, а затем покончил с собой. Супруг, желая вернуть любимую, приехал к ней с цветами в преддверии её дня рождения. Попытка примирения обернулась смертельной ссорой. 14-летний сын пары остался сиротой.
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