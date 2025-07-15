В Крыму мужчина убил жену и покончил с собой во время попытки примириться

В Крыму мужчина застрелил свою жену, после чего покончил с собой. Трагедия произошла в посёлке Комсомольское вблизи Симферополя. Как пишет Mash на волне, у них остался сын.

Место ЧП. Фото © Telegram/Mash на волне

Пара давно конфликтовала, и дело дошло до расставания. Однако 44-летний мужчина попытался вернуть любимую. Накануне дня её рождения он примчался к ней с букетом цветов и предложил помириться. Но беседа закончилась очередной ссорой, тогда он затащил женщину в машину и выстрелил в неё, потом совершил самоубийство. Погибшей должно было исполниться 34 года.

У пары остался 14-летний сын, который стал сиротой. Соседи говорят, что они жили в съёмной квартире около пяти лет, и скандалов между ними не замечали. Тела супругов были найдены в машине прохожим, который сразу вызвал полицию. На месте происшествия нашли оружие.