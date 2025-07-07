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7 июля, 08:47

Раздробил череп: Ревнивец до смерти запытал жену в Подмосковье из-за развода

SHOT: В Пущино ревнивый мужчина убил жену и покончил с собой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photobyphotoboy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photobyphotoboy

В подмосковном Пущино 39-летняя женщина стала жертвой жестокой расправы со стороны мужа. Он приковал её наручниками к стеллажу, пытал и убил, а затем свёл счёты с жизнью. Об этом сообщил SHOT.

Семья с 16-летним сыном снимала квартиру в Пущино. Последние дни никто из них не выходил на связь, и встревоженная мать мужчины обратилась за помощью. Когда сотрудники вскрыли дверь, перед ними открылась картина кровавой трагедии.

Женщина была мертва — её кости черепа сильно раздроблены. Рядом лежали инструменты, которые, вероятно, использовались для пыток. Муж погибшей находился в той же квартире — он также был мёртв. Предположительно, мужчина покончил с собой сразу после убийства. По словам подруги жертвы, за день до трагедии женщина жаловалась на мужа. Он устраивал сцены ревности, обвинял в изменах и морально давил. В какой-то момент она решила уйти, но не успела. Сейчас их 16-летний сын находится в состоянии шока.

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Пущино уже не в первый раз оказывается в центре мрачных новостей. Ранее город прославился благодаря так называемому «каловому мстителю», терроризирующему местные заведения. Неизвестный с завидной регулярностью закидывает в бары и кафе ёмкости с фекалиями и мочой. В одном из эпизодов он прокатил по полу бара 20-литровое ведро с отходами, устроив настоящую санитарную катастрофу.

Милена Скрипальщикова
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