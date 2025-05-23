Известную аварскую певицу зверски убили в Дагестане, задержан её молодой любовник
СК Дагестана возбудил уголовное дело по факту убийства певицы Талисман Омаровой
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Известная аварская певица Талисман Омарова погибла от рук своего сожителя. По данным издания «Сапа Кавказ», 47-летняя артистка скончалась после жестокого избиения сковородой.
Ужасающий инцидент произошёл несколько дней назад в Каспийске, в съёмной квартире на улице Магомеджанова, где проживали 47-летняя певица и её 34-летний партнёр. Во время совместного распития спиртных напитков между ними разгорелся ожесточённый конфликт. Ссора стремительно перетекла в драку. Озверевший мужчина начал колотить певицу сковородкой. Омарова погибла на месте от полученных травм.
В СУ СК России по Республике Дагестан сообщили, что подозреваемый в совершении преступления уже задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства, ведётся следствие. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об аресте убийцы.
Ранее в Приморье 15-летняя школьница одним ударом убила мужчину, который пытался задушить её отца у них дома. Девочка вонзила в него нож, прибежав в соседнюю комнату, из которой до неё доносились пугающие звуки. Пострадавший умер на месте.