Известную аварскую певицу зверски убили в Дагестане, задержан её молодой любовник

Известная аварская певица Талисман Омарова погибла от рук своего сожителя. По данным издания «Сапа Кавказ», 47-летняя артистка скончалась после жестокого избиения сковородой.

Ужасающий инцидент произошёл несколько дней назад в Каспийске, в съёмной квартире на улице Магомеджанова, где проживали 47-летняя певица и её 34-летний партнёр. Во время совместного распития спиртных напитков между ними разгорелся ожесточённый конфликт. Ссора стремительно перетекла в драку. Озверевший мужчина начал колотить певицу сковородкой. Омарова погибла на месте от полученных травм.

В СУ СК России по Республике Дагестан сообщили, что подозреваемый в совершении преступления уже задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по факту убийства, ведётся следствие. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об аресте убийцы.