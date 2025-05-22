Школьница заступилась за отца, нанеся смертельный удар его обидчику в Приморье

Как сообщает SHOT, 56-летний Геннадий пригласил в гости 30-летнего знакомого, тоже Геннадия, чтобы поговорить за жизнь. Но беседа обернулась кошмаром: гость, внезапно вспылив, набросился на хозяина и начал его душить. В этот момент в комнату ворвалась дочь владельца жилища, услышавшая из соседней комнаты пугающие звуки. Увидев отца с посиневшим лицом, школьница схватила нож и одним ударом в сердце остановила нападавшего. Мужчина, ранее трижды судимый за кражи, умер на месте до приезда медиков.