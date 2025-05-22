Школьница заступилась за отца, нанеся смертельный удар его обидчику в Приморье
SHOT: Девятиклассница убила обидчика отца ножом в сердце в Приморье
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В Партизанском районе Приморья развернулась настоящая драма: 15-летняя девятиклассница, защищая отца, зарезала его обидчика.
Как сообщает SHOT, 56-летний Геннадий пригласил в гости 30-летнего знакомого, тоже Геннадия, чтобы поговорить за жизнь. Но беседа обернулась кошмаром: гость, внезапно вспылив, набросился на хозяина и начал его душить. В этот момент в комнату ворвалась дочь владельца жилища, услышавшая из соседней комнаты пугающие звуки. Увидев отца с посиневшим лицом, школьница схватила нож и одним ударом в сердце остановила нападавшего. Мужчина, ранее трижды судимый за кражи, умер на месте до приезда медиков.
Ранее Life.ru рассказывал о другой ужасающей истории с участием подростка. Напомним, жестокое убийство семилетней девочки произошло в Бердянске Запорожской области. Подозреваемой в расправе оказалась 14-летняя девочка, одержимая битцевским маньяком — Александром Пичушкиным. Семиклассница попыталась повторить его методы, оставив на месте преступления записку с признанием в любви к серийному убийце.