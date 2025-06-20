Абьюзер и мошенник: Раскрыты данные об американце, убившем жену-россиянку с дочкой в Риме

В Риме полицейские стали одними из обвиняемых по делу о загадочном убийстве россиянки Анастасии Трофимовой и её малолетней дочери, сообщает Mash. Девушка неоднократно звонила правоохранителям и жаловалась на насилие со стороны своего сожителя из США Фрэнсиса Кауфмана. Однако полиция бездействовала, не приезжая на вызовы.

Как установила экспертиза, Трофимова умерла не менее чем за четыре часа до ребёнка. У девочки обнаружили травмы конечностей и подозрительный синяк на затылке. Назначены токсикологические тесты. У самой Трофимовой видимых травм нет. Тела были обнаружены в поле, оба лежали в чёрных мешках, забросанных травой и сорняками.

Известно, что 46-летний Кауфман получил кредит в 863 тысяч долларов в 2020 году на съёмки фильма, но ленту так и не отснял. 13 июня мужчину арестовали в Греции, куда он прилетел с поддельными документами и тремя кредитными картами, одна из которых принадлежит его родителям из Калифорнии.