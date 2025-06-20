Абьюзер и мошенник: Раскрыты данные об американце, убившем жену-россиянку с дочкой в Риме
Mash: Россиянка Трофимова до гибели звонила в полицию Рима из-за побоев сожителя
Анастасия Трофимова и гражданин США, подозреваемый в её убийстве. Обложка © Telegram / Mash
В Риме полицейские стали одними из обвиняемых по делу о загадочном убийстве россиянки Анастасии Трофимовой и её малолетней дочери, сообщает Mash. Девушка неоднократно звонила правоохранителям и жаловалась на насилие со стороны своего сожителя из США Фрэнсиса Кауфмана. Однако полиция бездействовала, не приезжая на вызовы.
Как установила экспертиза, Трофимова умерла не менее чем за четыре часа до ребёнка. У девочки обнаружили травмы конечностей и подозрительный синяк на затылке. Назначены токсикологические тесты. У самой Трофимовой видимых травм нет. Тела были обнаружены в поле, оба лежали в чёрных мешках, забросанных травой и сорняками.
Известно, что 46-летний Кауфман получил кредит в 863 тысяч долларов в 2020 году на съёмки фильма, но ленту так и не отснял. 13 июня мужчину арестовали в Греции, куда он прилетел с поддельными документами и тремя кредитными картами, одна из которых принадлежит его родителям из Калифорнии.
Напомним, тела женщины и её 11-месячной дочери были обнаружены 7 июня в римском парке Виллы Панфили. Погибшей оказалась 28-летняя уроженка Омска Анастасия Трофимова. Опознать её удалось по татуировкам. В причастности к убийству подозревают американца, он представлялся разными именами (Рексал Форд и Френсис Кауфман), после преступления мужчина покинул Италию и был задержан в Греции. Трофимова ранее проживала на Мальте, где, предположительно, и познакомилась с американцем, называвшим себя кинопродюсером. Там же 14 июня 2024 года у них родилась дочь. Впоследствии пара переехала в Рим вместе с ребёнком.