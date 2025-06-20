В Риме расследуют загадочное убийство россиянки и её 11-месячной дочери: под подозрением «продюсер»-американец

Консульский отдел Посольства России в Италии ведёт активную работу по выяснению всех обстоятельств гибели гражданки РФ и ее ребёнка. Тела женщины и её 11-месячной дочери были обнаружены 7 июня в римском парке Виллы Панфили. По данным СМИ, погибшей может быть уроженка Омска Анастасия Трофимова, о чём сообщил заведующий консульским отделом Андрей Харченко.

Посольство РФ запросило у итальянских компетентных органов подробную информацию в связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможном убийстве. Дипломат заявил, что ведётся работа для прояснения всех обстоятельств преступления и степени ответственности гражданина США, который, по имеющимся сведениям, мог быть причастен к трагедии. Этот мужчина, представлявшийся разными именами (Рексал Форд и Френсис Кауфман), после происшествия покинул Италию и был задержан на территории Греции.

Личность женщины удалось установить благодаря итальянскому телевизионному шоу. В эфире выступила жительница Омска, назвавшаяся матерью погибшей и опознавшая дочь по татуировкам, фотографии которых распространила полиция. По данным новостного канала Sky News TG-24, Анастасия Трофимова ранее проживала на Мальте, где, предположительно, познакомилась с американцем, называвшим себя кинопродюсером. Там же 14 июня 2024 года у них родилась дочь. Впоследствии семья переехала в Рим, где их видели вместе; по свидетельствам, мужчина был пьян. Позже его останавливали для проверки, когда он был уже с ребёнком, но без женщины.

Следствие полагает, что мать погибла раньше дочери. Точные причины смерти женщины пока не установлены, на её теле не обнаружено явных следов насилия. Однако на теле 11-месячной девочки зафиксированы следы побоев и травм. В установлении личностей погибших и обстоятельств дела помогли ФБР и власти Мальты. Расследование трагедии продолжается.