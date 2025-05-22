Загадочно погибшей в Турции туристке тайно вырезали сердце без разрешения мужа

Турецкие врачи тайно вырезали сердце британской туристки Бет Мартин, которая умерла во время отдыха в стране с семьей при загадочных обстоятельствах. О шокирующих результатах вскрытия женщины говорится на портале GoFundMe, где открыт сбор средств для семьи.

Люк и Бет Мартин из Портсмута с двумя детьми приехали на отдых в Турцию 27 апреля. На следующий день у женщины начался бред. Муж вызвал скорую и направился с двумя детьми восьми и пяти лет в больницу. Там ему запретили встретиться с супругой. Пациентку перевели в реанимацию без уведомления семьи о её состоянии, врачи отказывались давать мужу внятные комментарии о загадочной болезни Бет. Попытки прибывших в больницу матери и свекрови туристки добиться хоть каких-то данных о женщине также не увенчались успехом.

А затем и вовсе выяснилось, что туристку доставили в другую больницу в связи с проблемами с сердцем, опять же в тайне от семьи. Мартин и его тёща часами ждали встречи с женщиной, спустя сутки врачи сообщили им о смерти. Мужчине же дали подписать документы, содержание которых он не знал.

Оказалось, что Бет лечили, не зная о её аллергии на пенициллин, хотя муж об этом предупреждал. После смерти британца обвинили в отравлении, а из морга выгнали спустя минуту. По возвращению на родину вскрытие показало, что женщине вырезали сердце. Также стало известно, что в больнице, где лечилась Бет, в настоящее время проводится расследование на предмет возможной халатности на фоне множества предъявленных им претензий.

«Я потерял свою жену, мои дети потеряли свою маму, мы потеряли самую большую часть паззла, которым была наша семья. В довершение всего, это была самая тяжёлая и травмирующая неделя в моей жизни. Я была вынуждена сообщить своим детям новость о том, что их мама не вернется домой, это меня сломило», – сказал журналистам Люк.