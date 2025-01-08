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Регион
8 января, 10:28
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Россиянка отправилась отметить день рождения в Турцию и пропала

SHOT: 23-летняя туристка из Нальчика пропала в Стамбуле

Российская туристка пропала в Стамбуле. 23-летняя блондинка не выходит на связь с 30 декабря, пишет SHOT.

  • Российская туристка пропала в Стамбуле. Фото © Telegram / SHOT
    Российская туристка пропала в Стамбуле. Фото © Telegram / SHOT
  • Российская туристка пропала в Стамбуле. Фото © Telegram / SHOT
    Российская туристка пропала в Стамбуле. Фото © Telegram / SHOT

Российская туристка пропала в Стамбуле. Фото © Telegram / SHOT

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Лаура Писаренко прилетела в Турцию из Нальчика. 30 декабря девушка отмечала там свой день рождения. Именно тогда россиянка и перестала выходить на связь. Последний раз туристку видели у российского консульства в Стамбуле. Она обращалась туда, потому что потеряла паспорт. По словам родственников, у Лауры ранее случались провалы в памяти.

Банда мошенников оставляла туристов без денег в Стамбуле
Банда мошенников оставляла туристов без денег в Стамбуле

Ранее российский турист пропал при странных обстоятельствах на Гоа. Родственники не могут найти его уже месяц. Иван Ровейн — 46-летний бизнесмен из Челябинска, дома занимался грузоперевозками. В Индию он улетел ещё 1 декабря 2024 года, чтобы провести отпуск вместе с друзьями на берегу моря.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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