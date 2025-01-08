Россиянка отправилась отметить день рождения в Турцию и пропала

Российская туристка пропала в Стамбуле. 23-летняя блондинка не выходит на связь с 30 декабря, пишет SHOT.





Лаура Писаренко прилетела в Турцию из Нальчика. 30 декабря девушка отмечала там свой день рождения. Именно тогда россиянка и перестала выходить на связь. Последний раз туристку видели у российского консульства в Стамбуле. Она обращалась туда, потому что потеряла паспорт. По словам родственников, у Лауры ранее случались провалы в памяти.