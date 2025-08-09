Тайны Новогиреево: Полиция расследует захват 12 квартир Минобороны

Полиция вновь взялась за расследование громкого дела о присвоении 12 квартир в московском районе Новогиреево, которые предназначались для военнослужащих Министерства обороны России. Эти жилые объекты стали предметом уже двух преступных посягательств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первая попытка незаконного захвата произошла ещё в 2017 году и завершилась судебным приговором бывшему руководителю центральной жилищной комиссии МО Андрею Белоусову. Однако вопрос о правовом статусе квартир остался нерешённым и был передан в гражданский суд.

Воспользовавшись неопределённостью, злоумышленники в 2019 году провели новую операцию: с помощью поддельных документов они оформили права собственности на квартиры, выдавая себя за военнослужащих, не имеющих никакого отношения к службе и прав на получение жилья от ведомства.

Следствие квалифицирует этот эпизод как хищение федерального имущества в особо крупном размере. Несмотря на временную приостановку расследования, процесс возобновлён, а Минобороны официально признано пострадавшей стороной.