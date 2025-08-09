Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

9 августа, 08:53

Тайны Новогиреево: Полиция расследует захват 12 квартир Минобороны

Полиция Москвы расследует уголовное дело о хищении 12 квартир военнослужащих

Обложка © Life.ru

Полиция вновь взялась за расследование громкого дела о присвоении 12 квартир в московском районе Новогиреево, которые предназначались для военнослужащих Министерства обороны России. Эти жилые объекты стали предметом уже двух преступных посягательств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Первая попытка незаконного захвата произошла ещё в 2017 году и завершилась судебным приговором бывшему руководителю центральной жилищной комиссии МО Андрею Белоусову. Однако вопрос о правовом статусе квартир остался нерешённым и был передан в гражданский суд.

Воспользовавшись неопределённостью, злоумышленники в 2019 году провели новую операцию: с помощью поддельных документов они оформили права собственности на квартиры, выдавая себя за военнослужащих, не имеющих никакого отношения к службе и прав на получение жилья от ведомства.

Следствие квалифицирует этот эпизод как хищение федерального имущества в особо крупном размере. Несмотря на временную приостановку расследования, процесс возобновлён, а Минобороны официально признано пострадавшей стороной.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании брянского вице-губернатора Симоненко, который похитил 818 миллионов рублей на строительстве фортификаций. Речь идёт о «зубах дракона», которые так и не были установлены, хотя деньги на них выделялись.

