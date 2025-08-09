«Московских Бонни и Клайда» поймали спустя сутки после хищения почти 5 млн рублей с почты
Обложка © Прокуратура Москвы
Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение «Почты России» на юге Москвы и хищении почти 5 млн рублей. О поимке «Бонни и Клайда» отчитались в правоохранительных органах.
«Подозреваемые задержаны», — сказал источник TАСС, не уточнив подробности.
Напомним, утром 8 августа мужчина и женщина в масках ограбили отделение Почты России на улице Медиков в Москве. По данным правоохранительных органов, добычей «Бонни и Клайда» стало около 4,8 млн рублей.