9 августа, 07:52

«Московских Бонни и Клайда» поймали спустя сутки после хищения почти 5 млн рублей с почты

Задержаны подозреваемые хищении почти 5 млн рублей из отделения почты в Москве

Обложка © Прокуратура Москвы

Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение «Почты России» на юге Москвы и хищении почти 5 млн рублей. О поимке «Бонни и Клайда» отчитались в правоохранительных органах.

«Подозреваемые задержаны», — сказал источник TАСС, не уточнив подробности.

В Почте России успокоили вкладчиков после бегства «Бонни и Клайда» почти с ₽5 млн
Напомним, утром 8 августа мужчина и женщина в масках ограбили отделение Почты России на улице Медиков в Москве. По данным правоохранительных органов, добычей «Бонни и Клайда» стало около 4,8 млн рублей.

Андрей Бражников
