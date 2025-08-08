В «Почте России» успокоили вкладчиков после бегства «Бонни и Клайда» почти с ₽5 млн
Клиенты и сотрудники не пострадали при ограблении отделения почты в Москве
В результате ограбления отделения «Почты России» на юге Москвы сотрудники и клиенты не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе компании и заверили, что у вкладчиков нет поводов волноваться за свои деньги.
«Несмотря на происшествие, все свои обязательства перед клиентами мы выполним в срок и в полном объёме. Денежные средства, которыми оперирует «Почта России», застрахованы», — заверили в компании.
Сотрудники почты работают с правоохранительными органами для скорейшего раскрытия преступления.
Напомним, утром мужчина и женщина в масках ограбили отделение Почты России на улице Медиков в Москве. По данным правоохранительных органов, добычей «Бонни и Клайда» стало около 4,8 млн рублей.