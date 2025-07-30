Дед из Красноярска отобрал игрушечный пистолетик у внука и ограбил ларёк
В Красноярске задержан мужчина за налёт на магазин с игрушечным пистолетом
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В Красноярске 54-летний мужчина совершил ограбление продуктового магазина, предварительно отобрав игрушечный пистолет у своих внуков. Также грабителю предпенсионного возраста для его тёмных дел потребовалась детская маска, которая была у детей. О дерзком налёте на продуктовый сообщает пресс-служба местного МВД.
Под дулом игрушечного ствола продавщица выдала дедушке 11 тысяч рублей. Но, несмотря на идеальный план и правдоподобный реквизит, попытка «идеального» преступления провалилась. Злоумышленник был быстро задержан.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ — «Разбой». А хулиган ожидает решения своей судьбы под домашним арестом.
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