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Регион
27 июля, 10:57

В Петербурге подросток «отомстил» бывшей за расставание выстрелом в спину

В Петербурге ищут подростка, выстрелившего в бывшую из аэрозольного пистолета

Обложка (иллюстрация) © Shutterstock / FOTODOM / mazur serhiy UA

Обложка (иллюстрация) © Shutterstock / FOTODOM / mazur serhiy UA

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает подростка, который после ссоры с 14-летней бывшей подругой выстрелил ей в спину из аэрозольного пистолета, у не остались ожоги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

«Девочка встречалась со своим бывшим молодым человеком-ровесником для обсуждения возникшей между ними конфликтной ситуации, в результате встреча переросла в ссору и молодой человек сначала брызнул в её сторону из перцового баллончика, а после выстрелил в спину из аэрозольного пистолета», сказано в публикации ведомства.

По данным полиции, конфликт произошёл в субботу днём у дома №2 на набережной реки Оккервиль. После нападения пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт Невского района, где у неё диагностировали ожоговые травмы спины. Мать девочки написала заявление в полицию, после чего были начаты поиски подозреваемого. Подростки являются ровесниками, личность нападавшего устанавливается. Расследование инцидента продолжается.

Неадекват выстрелил в работницу петербургского завода из лука
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На днях в Северной столице произошёл похожий случай — подполковник армии получил ожог глаз и лица, а также рану на лбу в ходе конфликта с соседом. Всё началось с того, что незнакомый мужчина сделал резкое замечание офицеру, курившему на балконе в своём подъезде, а тот пригласил его подняться по лестнице и предметно высказать свою претензию, не зная, что у противника курения при себе был газовый пистолет.

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Юрий Лысенко
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