В Петербурге подросток «отомстил» бывшей за расставание выстрелом в спину

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает подростка, который после ссоры с 14-летней бывшей подругой выстрелил ей в спину из аэрозольного пистолета, у не остались ожоги. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

«Девочка встречалась со своим бывшим молодым человеком-ровесником для обсуждения возникшей между ними конфликтной ситуации, в результате встреча переросла в ссору и молодой человек сначала брызнул в её сторону из перцового баллончика, а после выстрелил в спину из аэрозольного пистолета», — сказано в публикации ведомства.

По данным полиции, конфликт произошёл в субботу днём у дома №2 на набережной реки Оккервиль. После нападения пострадавшая самостоятельно обратилась в травмпункт Невского района, где у неё диагностировали ожоговые травмы спины. Мать девочки написала заявление в полицию, после чего были начаты поиски подозреваемого. Подростки являются ровесниками, личность нападавшего устанавливается. Расследование инцидента продолжается.