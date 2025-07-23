Неадекват выстрелил в работницу петербургского завода из лука

Неадекватный мужчина, вооружённый ножом и луком, напал на сотрудницу завода «Реконд» в Санкт-Петербурге. Он выстрелил в женщину на проходной, о её состоянии на данный момент ничего не известно. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Мужчина, вооружённый луком и ножом, напал на сотрудницу предприятия в Петербурге. Видео © Telegram/ Mash на Мойке

Сразу после инцидента руководство завода приняло экстренные меры безопасности. Персоналу было отдано распоряжение забаррикадироваться в кабинетах, чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья работников. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на происшествие. Нападавший был задержан полицейскими на месте преступления.