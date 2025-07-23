Неадекват выстрелил в работницу петербургского завода из лука
Mash на Мойке: Мужчина с луком и ножом напал на работницу завода в Петербурге
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Неадекватный мужчина, вооружённый ножом и луком, напал на сотрудницу завода «Реконд» в Санкт-Петербурге. Он выстрелил в женщину на проходной, о её состоянии на данный момент ничего не известно. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».
Мужчина, вооружённый луком и ножом, напал на сотрудницу предприятия в Петербурге. Видео © Telegram/ Mash на Мойке
Сразу после инцидента руководство завода приняло экстренные меры безопасности. Персоналу было отдано распоряжение забаррикадироваться в кабинетах, чтобы минимизировать риски для жизни и здоровья работников. Правоохранительные органы оперативно отреагировали на происшествие. Нападавший был задержан полицейскими на месте преступления.
Ранее в Екатеринбурге судили 22-летнего мужчину, который обвинялся в жестоком нападении на двух бездомных. Подсудимый подошёл к спящим мужчинам, после чего начал наносить им удары ножом. Издевательства злоумышленник снимал на видео. Один из пострадавших получил несовместимые с жизнью травмы и вскоре скончался.