На Урале судят неадеквата, который вырезал улыбки Джокера на лицах двух бомжей

В Екатеринбурге начался судебный процесс над 22-летним Никитой Манаенковым, обвиняемым в жестоком нападении на двух бездомных. Об этом сообщает портал E1.ru.

Заседание в Екатеринбурге по делу 22-летнего Никиты Манаенкова. Фото © e1.ru

По данным следствия, инцидент произошёл в марте этого года. Подсудимый подошёл к спящим мужчинам, после чего начал наносить им удары ножом. Издевательства злоумышленник снимал на видео. Один из пострадавших получил несовместимые с жизнью травмы и вскоре скончался. Второго удалось спасти — его в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

«Раны были от губ до уха, один был уже в тяжёлом состоянии, в коме. Второй был в сознании», — заявил мединский работник, оказывавший помощь пострадавшим.