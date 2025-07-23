На Урале судят неадеквата, который вырезал улыбки Джокера на лицах двух бомжей

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23 июля, 09:40

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Е1.ru: Начался суд над 22-летнем екатеринбуржцем, изрезавшим двух спящих бомжей

В Екатеринбурге начался судебный процесс над 22-летним Никитой Манаенковым, обвиняемым в жестоком нападении на двух бездомных. Об этом сообщает портал E1.ru.

Заседание в Екатеринбурге по делу 22-летнего Никиты Манаенкова. Фото © e1.ru

Заседание в Екатеринбурге по делу 22-летнего Никиты Манаенкова. Фото © e1.ru

По данным следствия, инцидент произошёл в марте этого года. Подсудимый подошёл к спящим мужчинам, после чего начал наносить им удары ножом. Издевательства злоумышленник снимал на видео. Один из пострадавших получил несовместимые с жизнью травмы и вскоре скончался. Второго удалось спасти — его в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

«Раны были от губ до уха, один был уже в тяжёлом состоянии, в коме. Второй был в сознании», — заявил мединский работник, оказывавший помощь пострадавшим.

По информации от оперативников, Манаенков сам признался, что совершил нападение из ненависти к бомжам. Свои действия он объяснил тем, что в детстве подвергся нападению со стороны бездомного. Теперь молодому человеку предстоит ответить перед судом за умышленное убийство и покушение на убийство. Ему грозит немалый тюремный срок.

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А ранее Life.ru писал об инциденте в садовом некоммерческом товариществе «Борисово». Там 16-летний злоумышленник, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, совершил нападение на двух несовершеннолетних девочек, 13 и 16 лет, во время их прогулки на велосипедах. После жестокого избиения одну из жертв он оттащил в лесной массив. Подозреваемый был оперативно задержан. Одна из девочек скончалась менее чем через неделю после нападения.

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

Мария Любицкая
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