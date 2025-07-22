Десятки ножевых: В Москве наркоман расправился с корешами после совместного приёма дозы

Кровавой расправой обернулся совместных отдых трёх наркоманов в Москве. По версии следствия, после употребления дозы 35-летний житель Подмосковья набросился с ножом на безработную супружескую пару, которая уже имела проблемы с законом из-за запрещённых препаратов. Мужчина из-за ссоры буквально изрезал своих корешей, нанеся им многочисленные удары.

По данным NewsAlert, преступление произошло 16 июля 2025 года в жилом доме на Щёлковском шоссе. В 04:18 утра в полицию поступил звонок с сообщением о ЧП, прибывшие на место сотрудники обнаружили тела 46-летнего мужчины и его 35-летней сожительницы, у которых были множественные колото-резаные раны в области груди, тела и бёдер. Нападавшего удалось оперативно задержать. По факту жестокого убийства двух человек возбуждено уголовное дело.