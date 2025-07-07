Пожалел только сына с ДЦП: Россиянин зарезал жену и дочь, а после пытался покончить с собой

Во Владикавказе мужчина зверски расправился с женой и дочерью, нанеся им смертельные ножевые ранения. Вторая дочь сейчас борется за жизнь в реанимации, сообщает Mash Gor.

По данным телеграм-канала, 58-летний мужчина совершил жестокое нападение на свою семью. Он зарезал жену и 23-летнюю дочь, а также нанёс ножевые ранения 15-летней дочери. Ребёнок с ДЦП, 9-летний сын, остался невредим. После содеянного мужчина пытался свести счёты с жизнью, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.