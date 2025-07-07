Пожалел только сына с ДЦП: Россиянин зарезал жену и дочь, а после пытался покончить с собой
Mash Gor: Житель Владикавказа зарезал жену и дочь, в живых остались двое детей
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Во Владикавказе мужчина зверски расправился с женой и дочерью, нанеся им смертельные ножевые ранения. Вторая дочь сейчас борется за жизнь в реанимации, сообщает Mash Gor.
По данным телеграм-канала, 58-летний мужчина совершил жестокое нападение на свою семью. Он зарезал жену и 23-летнюю дочь, а также нанёс ножевые ранения 15-летней дочери. Ребёнок с ДЦП, 9-летний сын, остался невредим. После содеянного мужчина пытался свести счёты с жизнью, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.
Полиция расследует обстоятельства и мотивы преступления.
Ранее на Ставрополье муж убил жену, спрятал тело в бочке и закопал за городом. Спустя два дня он сам пришёл сдаваться в полицию.