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7 июля, 09:00

Пожалел только сына с ДЦП: Россиянин зарезал жену и дочь, а после пытался покончить с собой

Mash Gor: Житель Владикавказа зарезал жену и дочь, в живых остались двое детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

Во Владикавказе мужчина зверски расправился с женой и дочерью, нанеся им смертельные ножевые ранения. Вторая дочь сейчас борется за жизнь в реанимации, сообщает Mash Gor.

По данным телеграм-канала, 58-летний мужчина совершил жестокое нападение на свою семью. Он зарезал жену и 23-летнюю дочь, а также нанёс ножевые ранения 15-летней дочери. Ребёнок с ДЦП, 9-летний сын, остался невредим. После содеянного мужчина пытался свести счёты с жизнью, сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей.

Полиция расследует обстоятельства и мотивы преступления.

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Наталья Демьянова
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