Россиянин зарезал жену на глазах у ребёнка и спрятал её тело в диван

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве своей супруги. Как сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ, трагедия произошла вечером 30 июня в Колпино — в одной из квартир на улице Севастьянова.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес жене не менее 14 ножевых ранений в область головы и шеи. После этого он спрятал тело в ящик дивана. Свидетелем произошедшего стал их маленький сын.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Прокуратура взяла расследование дела на особый контроль.