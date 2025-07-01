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1 июля, 09:37

Россиянин зарезал жену на глазах у ребёнка и спрятал её тело в диван

На жителя Снакт-Петербурга завели дело об убийстве жены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Markov152

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Markov152

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в жестоком убийстве своей супруги. Как сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ, трагедия произошла вечером 30 июня в Колпино — в одной из квартир на улице Севастьянова.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес жене не менее 14 ножевых ранений в область головы и шеи. После этого он спрятал тело в ящик дивана. Свидетелем произошедшего стал их маленький сын.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Прокуратура взяла расследование дела на особый контроль.

Ранее на Ставрополье муж убил жену, спрятал тело в бочке и закопал за городом. Спустя два дня он сам пришёл сдаваться в полицию.

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Алексей Берковиц
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