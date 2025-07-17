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17 июля, 14:46

Умерла девочка, пострадавшая от нападения подростка с молотком в Подмосковье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen

Скончалась одна из жертв чудовищного нападения в подмосковном Домодедово, совершённого 16-летним подростком. Две подруги, катавшиеся на велосипедах, пострадали в результате акта его агрессии — подросток безжалостно избивал школьниц молотком. Об этом сообщает Стархит.

Обе девочки были доставлены в реанимацию, где на протяжении недели медики боролись за жизнь13-летней школьницы. Несмотря на все усилия врачей спасти девочку не удалось.

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Напомним, что инцидент произошёл в садовом некоммерческом товариществе «Борисово». Именно там 16-летний злоумышленник, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, совершил нападение на двух несовершеннолетних подружек, 13 и 16 лет, во время их прогулки на велосипедах. После жестокого избиения одну из жертв он оттащил в лесной массив. Подозреваемый был оперативно задержан. В ходе допроса он указал на местонахождение улик: окровавленной одежды, в которой было совершено преступление, и орудия нападения — молотка. Они были спрятаны в хозяйственной постройке на участке его семьи. Примечательно, что, несмотря на признание в содеянном, задержанный не проявил раскаяния, объяснив свои действия крайней степенью мизогинии.

Ольга Сливченко
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