Умерла девочка, пострадавшая от нападения подростка с молотком в Подмосковье

Напомним, что инцидент произошёл в садовом некоммерческом товариществе «Борисово». Именно там 16-летний злоумышленник, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, совершил нападение на двух несовершеннолетних подружек, 13 и 16 лет, во время их прогулки на велосипедах. После жестокого избиения одну из жертв он оттащил в лесной массив. Подозреваемый был оперативно задержан. В ходе допроса он указал на местонахождение улик: окровавленной одежды, в которой было совершено преступление, и орудия нападения — молотка. Они были спрятаны в хозяйственной постройке на участке его семьи. Примечательно, что, несмотря на признание в содеянном, задержанный не проявил раскаяния, объяснив свои действия крайней степенью мизогинии.