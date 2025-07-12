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12 июля, 13:37

«Бил по голове»: Напавшим на девочек в Подмосковье оказался подросток

16-летний подросток признался в нападении на девочек с молотком в Подмосковье

Появилось видео допроса 16-летнего подростка, которого подозревают в жестоком нападении с молотком на двух девочек в лесу под Домодедово в Московской области. Молодой человек на видео хладнокровно рассказал о своих действиях. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.

Задержание подростка в Подмосковье. Видео © Telegram / СК Подмосковья

«Бил молотком по голове девочек, которые проходили по дороге», — объяснил свои действия задержанный.

По данным следствия, инцидент произошёл 11 июля вблизи одного из садовых товариществ. Подозреваемый, житель Москвы, напал на двух школьниц, 13 и 16 лет, с молотком — удары пришлись в область головы. Одной из девочек удалось вырваться и добраться до родителей, которые вызвали экстренные службы. Обе пострадавшие были срочно госпитализированы.

Как сообщили в ведомстве, личность нападавшего установили в кратчайшие сроки. Подростка задержали, он уже дал признательные показания. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, назначен комплекс экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.

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В Уфе компания подростков напала на детей с аутизмом на детской площадке

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье, на территории СНТ «Борисово», произошло нападение на двух школьниц. Молодой человек, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах. Одну из них после избиения он утащил в лес.

Обложка © Telegram / Следственный комитет по Московской области

Мария Любицкая
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