«Бил по голове»: Напавшим на девочек в Подмосковье оказался подросток

Появилось видео допроса 16-летнего подростка, которого подозревают в жестоком нападении с молотком на двух девочек в лесу под Домодедово в Московской области. Молодой человек на видео хладнокровно рассказал о своих действиях. Об этом сообщает Следственный комитет по Московской области.

Задержание подростка в Подмосковье. Видео © Telegram / СК Подмосковья

«Бил молотком по голове девочек, которые проходили по дороге», — объяснил свои действия задержанный.

По данным следствия, инцидент произошёл 11 июля вблизи одного из садовых товариществ. Подозреваемый, житель Москвы, напал на двух школьниц, 13 и 16 лет, с молотком — удары пришлись в область головы. Одной из девочек удалось вырваться и добраться до родителей, которые вызвали экстренные службы. Обе пострадавшие были срочно госпитализированы.

Как сообщили в ведомстве, личность нападавшего установили в кратчайшие сроки. Подростка задержали, он уже дал признательные показания. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, назначен комплекс экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая. Следствие готовит ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.