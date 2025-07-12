Напавший на девочек в Подмосковье подросток объяснил свой поступок мизогинией
Подросток, избивший молотком девочек в Подмосковье, заявил, что у него мизогиния
Задержанный за нападение на девочек в Домодедово с молотком 16-летний москвич объяснил свои действия мизогинией. Видео допроса опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кадры допроса подростка, напавшего на двух девочек. Видео © Telegram / Ирина Волк
Видеозапись демонстрирует признание юноши в нападении на девочек. Он сообщил, что спрятал окровавленную одежду, в которой совершил преступление, и молоток, использованный при нападении, в сарае на своём участке. Несмотря на признание вины, задержанный не выразил сожаления о случившемся.
Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье, на территории СНТ «Борисово», произошло нападение на двух школьниц. Молодой человек, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах. Одну из них после избиения он утащил в лес. Злоумышленника оперативно задержали.
Обложка © Telegram / Ирина Волк