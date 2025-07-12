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Регион
12 июля, 16:42

Напавший на девочек в Подмосковье подросток объяснил свой поступок мизогинией

Подросток, избивший молотком девочек в Подмосковье, заявил, что у него мизогиния

Задержанный за нападение на девочек в Домодедово с молотком 16-летний москвич объяснил свои действия мизогинией. Видео допроса опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадры допроса подростка, напавшего на двух девочек. Видео © Telegram / Ирина Волк

Видеозапись демонстрирует признание юноши в нападении на девочек. Он сообщил, что спрятал окровавленную одежду, в которой совершил преступление, и молоток, использованный при нападении, в сарае на своём участке. Несмотря на признание вины, задержанный не выразил сожаления о случившемся.
В Уфе компания подростков напала на детей с аутизмом на детской площадке
В Уфе компания подростков напала на детей с аутизмом на детской площадке

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье, на территории СНТ «Борисово», произошло нападение на двух школьниц. Молодой человек, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах. Одну из них после избиения он утащил в лес. Злоумышленника оперативно задержали.

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Наталья Демьянова
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