Напавший на девочек в Подмосковье подросток объяснил свой поступок мизогинией

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье, на территории СНТ «Борисово», произошло нападение на двух школьниц. Молодой человек, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах. Одну из них после избиения он утащил в лес. Злоумышленника оперативно задержали.