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12 июля, 18:55

Бабушка рассказала, как нашла внучку без сознания после жестокого нападения с молотком

Девочка, на которую напал подросток в Подмосковье, находится в тяжёлом состоянии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sfam_photo

Состояние одной из девочек, пострадавших от нападения с молотком в Домодедово, оценивается как тяжёлое. Сейчас она находится в центре Рошаля. Об этом сообщила её бабушка.

По словам женщины, врачи на данный момент ничего не говорят о состоянии её внучки. О произошедшем она узнала от матери второй пострадавшей девочки.

«Сказала, что на них напали где-то. Я побежала, дедушка старшей девочки на машине нас туда отвёз. Ну и там мы нашли мою внучку. Как и что произошло, я не знаю. Это надо спрашивать у старшей девочки. Она тоже в больнице», — ответила она ТАСС.

Она отметила, что девочки были связаны дружбой, а юноша оставался для них чужаком. Женщина добавила, что в их районе все друг друга знают, и посторонних не бывает.
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Напомним, что инцидент произошёл на территории СНТ «Борисово». Подросток, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах. Одну из них после избиения он утащил в лес. Злоумышленника оперативно задержали. Он сообщил, что спрятал окровавленную одежду, в которой совершил преступление, и молоток, использованный при нападении, в сарае на своём участке. Несмотря на признание вины, задержанный не выразил сожаления о случившемся и объяснил свои действия мизогинией.

Юлия Сафиулина
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