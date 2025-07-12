Бабушка рассказала, как нашла внучку без сознания после жестокого нападения с молотком

Состояние одной из девочек, пострадавших от нападения с молотком в Домодедово, оценивается как тяжёлое. Сейчас она находится в центре Рошаля. Об этом сообщила её бабушка.

По словам женщины, врачи на данный момент ничего не говорят о состоянии её внучки. О произошедшем она узнала от матери второй пострадавшей девочки.

«Сказала, что на них напали где-то. Я побежала, дедушка старшей девочки на машине нас туда отвёз. Ну и там мы нашли мою внучку. Как и что произошло, я не знаю. Это надо спрашивать у старшей девочки. Она тоже в больнице», — ответила она ТАСС.