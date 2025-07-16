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16 июля, 15:52

+1 фобия: Неадекват вломился в квартиру к молоденькой девушке, когда её парень забыл закрыть дверь

SHOT: Пьяный незнакомец вломился в квартиру к девушке в Петербурге

Нетрезвый мужчина проник в квартиру 19-летней девушки одном из домов Невского района Санкт-Петербурга, воспользовавшись тем, что её молодой человек, уходя на работу, оставил дверь незапертой. В этот момент девушка находилась в квартире одна, сообщает SHOT.

Около шести часов вечера она услышала, как открывается дверь, и подумала, что вернулся её парень. Однако на пороге стоял 59-летний незнакомец в неадекватном состоянии.

Пьяный незнакомец вломился в квартиру к девушке в Петербурге. Видео © SHOT

Девушка рассказала, что она только вышла из ванной и была одета в одну футболку. Поэтому сильно испугалась, что мужчина может причинить ей вред. На её просьбы уйти он не реагировал и просто бродил по квартире.

Напуганная девушка позвонила своему парню, который тут же помчал домой. В подъезде между ним и незваным гостем произошёл конфликт: неадекват начал кричать, угрожать девушке и размахивать руками. Позже мужчину забрала какая-то дама, а пара пошла в полицию, чтобы написать заявление.

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Обложка © SHOT

Анастасия Никонорова
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