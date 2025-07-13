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13 июля, 19:08

В Ленинградской области пьяный парень открыл огонь по детям из окна своей квартиры

SHOT: В Ленобласти нетрезвый мужчина открыл стрельбу по детям из окна квартиры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tomeqs

Сегодня вечером в посёлке Починок Ломоносовского района Ленинградской области 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, раздражённый шумом играющих во дворе детей, взял страйкбольное ружьё и начал стрелять. К счастью, обошлось без жертв — пули ни в кого не попали, но дети сильно испугались. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, соседи незамедлительно вызвали полицию. Прибывшие сотрудники задержали парня и изъяли у него оружие. В настоящее время в отношении нарушителя составлен административный протокол, но правоохранительные органы также рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.

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Ранее неизвестный открыл стрельбу на встрече выпускников в США. В результате нападения несколько человек получили ранения, четверо из них были госпитализированы. Хотя злоумышленник до сих пор не пойман, полиция заявила об отсутствии текущей угрозы для местного населения. Причины преступления пока не установлены.

Алена Пенчугина
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