В Ленинградской области пьяный парень открыл огонь по детям из окна своей квартиры

Сегодня вечером в посёлке Починок Ломоносовского района Ленинградской области 22-летний молодой человек в состоянии алкогольного опьянения, раздражённый шумом играющих во дворе детей, взял страйкбольное ружьё и начал стрелять. К счастью, обошлось без жертв — пули ни в кого не попали, но дети сильно испугались. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, соседи незамедлительно вызвали полицию. Прибывшие сотрудники задержали парня и изъяли у него оружие. В настоящее время в отношении нарушителя составлен административный протокол, но правоохранительные органы также рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.