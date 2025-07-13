Неизвестный открыл стрельбу на встрече выпускников в США, есть пострадавшие

В американском городе Чаттануга, штат Теннесси, встреча выпускников закончилась стрельбой. По информации New York Post, 12 июля, примерно в 15:00 по местному времени, неизвестный открыл огонь по собравшимся. В результате нападения несколько человек получили ранения, четверо из них были госпитализированы.

Собравшиеся не ожидали такого поворота событий, поэтому сразу после звуков выстрелов у всех присутствующих началась паника. По словам свидетеля страшного события, люди падали на землю в попытках спасти свою жизнь.

«Все хорошо проводили время, а потом вдруг отовсюду начали стрелять. Люди, дети валялись на земле. Это было ужасно», — рассказал Джефф Херман.

Хотя злоумышленник до сих пор не пойман, полиция заявила об отсутствии текущей угрозы для местного населения. Причины преступления пока не установлены.