Неизвестный открыл стрельбу на встрече выпускников в США, есть пострадавшие
NYP: Четыре человека пострадали в ходе стрельбы на встрече выпускников в США
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В американском городе Чаттануга, штат Теннесси, встреча выпускников закончилась стрельбой. По информации New York Post, 12 июля, примерно в 15:00 по местному времени, неизвестный открыл огонь по собравшимся. В результате нападения несколько человек получили ранения, четверо из них были госпитализированы.
Собравшиеся не ожидали такого поворота событий, поэтому сразу после звуков выстрелов у всех присутствующих началась паника. По словам свидетеля страшного события, люди падали на землю в попытках спасти свою жизнь.
«Все хорошо проводили время, а потом вдруг отовсюду начали стрелять. Люди, дети валялись на земле. Это было ужасно», — рассказал Джефф Херман.
Хотя злоумышленник до сих пор не пойман, полиция заявила об отсутствии текущей угрозы для местного населения. Причины преступления пока не установлены.
Ранее стало известно, что три человека погибли и десять были ранены после ужасной перестрелки, произошедшей в Филадельфии. Инцидент произошёл вблизи жилых домов, его зафиксировала установленная на жилище камера. Местная полиция начала расследование.