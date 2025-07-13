Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 11:31

Неизвестный открыл стрельбу на встрече выпускников в США, есть пострадавшие

NYP: Четыре человека пострадали в ходе стрельбы на встрече выпускников в США

Обложка © Х / News News News

Обложка © Х / News News News

В американском городе Чаттануга, штат Теннесси, встреча выпускников закончилась стрельбой. По информации New York Post, 12 июля, примерно в 15:00 по местному времени, неизвестный открыл огонь по собравшимся. В результате нападения несколько человек получили ранения, четверо из них были госпитализированы.

Собравшиеся не ожидали такого поворота событий, поэтому сразу после звуков выстрелов у всех присутствующих началась паника. По словам свидетеля страшного события, люди падали на землю в попытках спасти свою жизнь.

«Все хорошо проводили время, а потом вдруг отовсюду начали стрелять. Люди, дети валялись на земле. Это было ужасно», — рассказал Джефф Херман.

Хотя злоумышленник до сих пор не пойман, полиция заявила об отсутствии текущей угрозы для местного населения. Причины преступления пока не установлены.

Два подростка погибли в результате стрельбы в США
Два подростка погибли в результате стрельбы в США

Ранее стало известно, что три человека погибли и десять были ранены после ужасной перестрелки, произошедшей в Филадельфии. Инцидент произошёл вблизи жилых домов, его зафиксировала установленная на жилище камера. Местная полиция начала расследование.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar