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8 июля, 09:38

Перестрелка в Филадельфии: трое погибших, десятки раненых, среди пострадавших — подростки

Action News: Три человека погибли и 10 пострадали из-за стрельбы в Филадельфии

Обложка © X/ Key To The City

Обложка © X/ Key To The City

В Филадельфии произошла кровавая перестрелка, в результате которой погибли три человека и ещё десять получили ранения. Момент стрельбы зафиксировала камера видеонаблюдения на входной двери одного из домов, сообщает телеканал Action News.

Инцидент случился около часа ночи в районе Грейс-Ферри. Среди погибших — молодые люди в возрасте 19, 23 и 24 лет. В числе раненых — 15-летняя школьница, двое 17-летних подростков и 19-летний юноша, находящийся в тяжёлом состоянии. Полиция задержала одного из подозреваемых — при нём было обнаружено оружие.

В последние годы Грейс‑Ферри характеризуется как район среднего уровня по преступности: индекс общей преступности составляет около 30 случаев на 1 000 жителей (нисколько ниже, чем в среднем по США).

Два человека пострадали в результате стрельбы в университете штата Вирджиния
Два человека пострадали в результате стрельбы в университете штата Вирджиния

Напомним, несколькими днями ранее два подростка погибли при стрельбе в Индианаполисе, а во время протеста в Солт-Лейк-Сити под лозунгом «Нет королям» произошла стрельба, в результате которой тяжело ранен один человек.

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Марина Фещенко
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