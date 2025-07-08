Перестрелка в Филадельфии: трое погибших, десятки раненых, среди пострадавших — подростки

В Филадельфии произошла кровавая перестрелка, в результате которой погибли три человека и ещё десять получили ранения. Момент стрельбы зафиксировала камера видеонаблюдения на входной двери одного из домов, сообщает телеканал Action News.

Инцидент случился около часа ночи в районе Грейс-Ферри. Среди погибших — молодые люди в возрасте 19, 23 и 24 лет. В числе раненых — 15-летняя школьница, двое 17-летних подростков и 19-летний юноша, находящийся в тяжёлом состоянии. Полиция задержала одного из подозреваемых — при нём было обнаружено оружие.