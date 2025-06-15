В США прогремели выстрелы во время протеста «Нет королям»
BNO News: В Солт-Лейк-Сити во время протеста произошла стрельба, есть раненый
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Во время протеста в Солт-Лейк-Сити под лозунгом «Нет королям» произошла стрельба, в результате которой тяжело ранен один человек. Об этом сообщает BNO News со ссылкой на местные власти.
Толпа разбегается после выстрелов. Видео © X / BNO News
Подозреваемый в стрельбе задержан сотрудниками полиции. Обстоятельства инцидента и его мотивы выясняются.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке и других крупных городах США проходили массовые протесты против политики администрации Дональда Трампа. Демонстранты скандировали лозунги: «Нет депортациям», «Нет войне с Ираном», а также призывали к импичменту президента. Акции были приурочены ко дню рождения хозяина Белого дома и общенациональной акции No Kings («Нет королям»). В Филадельфии в протестах участвовали около 14 тысяч человек.