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15 июня, 03:20

В США прогремели выстрелы во время протеста «Нет королям»

BNO News: В Солт-Лейк-Сити во время протеста произошла стрельба, есть раненый

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lovely Bird

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lovely Bird

Во время протеста в Солт-Лейк-Сити под лозунгом «Нет королям» произошла стрельба, в результате которой тяжело ранен один человек. Об этом сообщает BNO News со ссылкой на местные власти.

Толпа разбегается после выстрелов. Видео © X / BNO News

Подозреваемый в стрельбе задержан сотрудниками полиции. Обстоятельства инцидента и его мотивы выясняются.

Трамп хочет использовать изданный в XIX веке закон для подавления протестов в Лос-Анджелесе
Трамп хочет использовать изданный в XIX веке закон для подавления протестов в Лос-Анджелесе

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке и других крупных городах США проходили массовые протесты против политики администрации Дональда Трампа. Демонстранты скандировали лозунги: «Нет депортациям», «Нет войне с Ираном», а также призывали к импичменту президента. Акции были приурочены ко дню рождения хозяина Белого дома и общенациональной акции No Kings («Нет королям»). В Филадельфии в протестах участвовали около 14 тысяч человек.

Антон Голыбин
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