На Кубани пьяные мужчины избили беременную женщину за отказ знакомиться

Мужчина напал на беременную женщину в районе улицы Энергетиков в Краснодаре и избил её за отказ познакомиться с ним и его другом, после чего скрылся. Об этом сообщили в ГУМВД по региону.

«По факту нападения на беременную женщину возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»)… Неустановленный мужчина беспричинно ударил прохожую кулаком в область левого виска, чем нанёс телесные повреждения в виде гематомы левого глаза», — рассказали в полиции.

По данным СУСК по Краснодарскому краю, инцидент произошел 13 июля. С рассказа пострадавшей, двое нетрезвых мужчин подошли к ней с предложением познакомиться, а когда она отказалась, один из них подбежал к ней и ударил кулаком в лицо. Злоумышленника разыскивают, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах дела, отметили в информационном центре Следственного комитета.