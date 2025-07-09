Беременный переполох: Пьяная роженица отмутузила фельдшеров и пыталась закурить в роддоме
Mash: Пьяная роженица избила фельдшеров в Нижнем Новгороде
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В Нижнем Новгороде пьяная женщина, готовящаяся к родам, напала на фельдшеров скорой помощи. За несколько часов до этого она выпила полтора литра пива. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, женщина, которая вызвала скорую, была в состоянии алкогольного опьянения. Она сильно переживала перед родами и решила выпить пиво. В результате будущая мать начала вести себя агрессивно и ударила одного из фельдшеров.
Дебош не закончился на этом: в роддоме роженица продолжила буянить, бросаясь на врачей и пытаясь закурить в помещении.
У 37-летней сотрудницы скорой помощи множество ушибов на лице — синяки и ссадины. Региональная инспекция труда начала проверку по этому инциденту, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия.
Ранее сообщалось, что в России участились случаи нападений на медицинских работников, которые зачастую остаются безнаказанными. В Госдуме рассматривают законопроект, направленный на решение этой проблемы. В 2023 году зафиксировано свыше 1,7 тысячи эпизодов насилия в отношении медиков, но лишь малая часть из них доходит до уголовного преследования.