Беременный переполох: Пьяная роженица отмутузила фельдшеров и пыталась закурить в роддоме

В Нижнем Новгороде пьяная женщина, готовящаяся к родам, напала на фельдшеров скорой помощи. За несколько часов до этого она выпила полтора литра пива. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, женщина, которая вызвала скорую, была в состоянии алкогольного опьянения. Она сильно переживала перед родами и решила выпить пиво. В результате будущая мать начала вести себя агрессивно и ударила одного из фельдшеров.

Дебош не закончился на этом: в роддоме роженица продолжила буянить, бросаясь на врачей и пытаясь закурить в помещении.

У 37-летней сотрудницы скорой помощи множество ушибов на лице — синяки и ссадины. Региональная инспекция труда начала проверку по этому инциденту, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия.