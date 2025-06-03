В Ленобласти раздетый мальчик сбежал от пьяной матери, работающей в детсаду
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com
В Ленинградской области обнаружили раздетого пятилетнего мальчика около дома на Приморском шоссе. Об этом пишет 78.ru.
Правоохранительные органы установили, что мать ребёнка пришла вместе с ним к знакомым, чтобы выпить спиртное. Женщина не доглядела за сыном, и тот самостоятельно ушёл домой. Мальчика передали бабушке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также выяснилось, что мать ребёнка является помощницей воспитателя в детском саду. Причём женщина состоит на учёте в ПДН. Кроме того, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.
А ранее Life.ru сообщал, что следователи начали проверку после жалоб на истязание малышей в детсаду в Челябинске. По данным ведомства, информация о том, что воспитатели применяют насилие, появилась в соцсетях.