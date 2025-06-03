В Ленобласти раздетый мальчик сбежал от пьяной матери, работающей в детсаду

В Ленинградской области обнаружили раздетого пятилетнего мальчика около дома на Приморском шоссе. Об этом пишет 78.ru.

Правоохранительные органы установили, что мать ребёнка пришла вместе с ним к знакомым, чтобы выпить спиртное. Женщина не доглядела за сыном, и тот самостоятельно ушёл домой. Мальчика передали бабушке. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также выяснилось, что мать ребёнка является помощницей воспитателя в детском саду. Причём женщина состоит на учёте в ПДН. Кроме того, она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.