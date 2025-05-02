СК начал проверку после жалоб на истязание малышей в детсаду в Челябинске
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В детском саду Челябинска началась проверка из-за жалоб в соцсетях об издевательствах над детьми. О её результатах доложат руководителю Следственного комитета в регионе Алексею Колбасину. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«В социальных медиа сообщается, что в одном из детских садов Челябинска воспитатели применяют насилие в отношении несовершеннолетних. По данному факту организована процессуальная проверка», — указали в пресс-службе.
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