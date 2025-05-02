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2 мая, 15:11

СК начал проверку после жалоб на истязание малышей в детсаду в Челябинске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

В детском саду Челябинска началась проверка из-за жалоб в соцсетях об издевательствах над детьми. О её результатах доложат руководителю Следственного комитета в регионе Алексею Колбасину. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«В социальных медиа сообщается, что в одном из детских садов Челябинска воспитатели применяют насилие в отношении несовершеннолетних. По данному факту организована процессуальная проверка», — указали в пресс-службе.

Ранее Life.ru сообщал, что девочка из Ленобласти два года терпела домогательства со стороны своего дедушки. Ребёнок хотел покончить с собой, но решился позвонить в службу поддержки. Сейчас мужчина помещён в изолятор, ему грозит 20 лет лишения свободы.

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Полина Никифорова
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