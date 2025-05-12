Взял на часок и увёз за сотни километров: Сибирячка обвинила бывшего мужа в похищении ребёнка

Тревожная история разворачивается в Новосибирске: 4-летний мальчик оказался в центре семейной драмы. Его мать, Татьяна, обвиняет бывшего мужа, Михаила, в похищении. По её словам мужчина взял сына на прогулку и увёз его в Бийск. Об этом сообщает kp.ru.

Ситуация обострилась накануне похищения, когда она вместе с подругой пришла домой слегка навеселе. Бывший муж отследил их по камерам и вызвал полицию, заявив, что она дома пьяная. Сотрудники уехали, не найдя нарушений.

На следующий день Татьяна с сыном отправились в ПДН, куда приехал и Михаил. Там он попросил разрешения погулять с сыном. Пока мать общалась с инспектором, отец с ребёнком исчез. Вскоре пришло сообщение от Михаила, где он сказал, что принял решение забрать сына.

Оказалось, мальчика увезли в Бийск. Татьяна переживает, ведь накануне сын заболел, у него была высокая температура. Михаил сообщил, что показал ребенка врачу, но отказался назвать назначенные лекарства. Несколько дней отец давал общаться по видеосвязи, но 4 мая связь оборвалась. С тех пор женщина не видела мальчика.

Мужчина представил свою версию, обвинив бывшую жену в частом злоупотреблении алкоголем. По его словам, 28 апреля он услышал от неё оскорбления по телефону и понял, что она пьяна, после чего и принял решение забрать сына к себе в Бийск из Новосибирска. Когда он приехал к ней домой вместе с полицией, в холодильнике стояла куча спиртных напитков. Это стало последней каплей. Он отметил, что на данный момент ребёнок в порядке.

«С ним сейчас все хорошо. Мы обратились в больницу, ему выписали лечение. Пока что он с бабушкой. Хочу его отдать в детский сад, но сначала показать психологу», — рассказал отец мальчика.