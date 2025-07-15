Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июля, 09:23

Скучающий по СССР рокер избил священника в храме в Петербурге, использовав «запрещённый приём»

Mash на Мойке: Настоятеля и его супругу избили в петербургском храме

Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Настоятеля храма святой княгини Ольги в Санкт-Петербурге и его супругу избили во время всенощного богослужения — нападавший использовал палку и «запрещённый приём». Об инциденте сообщает «Mash на Мойке».

По данным журналистов, агрессор нанёс несколько ударов священнослужителю, а в конце ударил его ногой в пах. Инцидент произошёл в пятницу вечером во время предпраздничного служения: мужчина сначала набросился на супругу священника и другую прихожанку, а затем атаковал самого настоятеля.

Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции, где ему выписали административный протокол, а также возбудили уголовное дело по статье о побоях. Как выяснилось, 43-летний злоумышленник увлекается тяжёлой музыкой и ностальгирует по СССР.

«Простил из христианских побуждений»: Избитый в Москве игумен Евмений отказался от возмездия
«Простил из христианских побуждений»: Избитый в Москве игумен Евмений отказался от возмездия

Ранее Life.ru сообщал, что православный философ игумен Евмений стал жертвой нападения хулигана во время презентации собственной книги в книжном магазине «Библиоглобус» на Мясницкой улице. В ходе потасовки он получил глубокие раны.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar