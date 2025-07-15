Скучающий по СССР рокер избил священника в храме в Петербурге, использовав «запрещённый приём»
Mash на Мойке: Настоятеля и его супругу избили в петербургском храме
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Настоятеля храма святой княгини Ольги в Санкт-Петербурге и его супругу избили во время всенощного богослужения — нападавший использовал палку и «запрещённый приём». Об инциденте сообщает «Mash на Мойке».
По данным журналистов, агрессор нанёс несколько ударов священнослужителю, а в конце ударил его ногой в пах. Инцидент произошёл в пятницу вечером во время предпраздничного служения: мужчина сначала набросился на супругу священника и другую прихожанку, а затем атаковал самого настоятеля.
Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции, где ему выписали административный протокол, а также возбудили уголовное дело по статье о побоях. Как выяснилось, 43-летний злоумышленник увлекается тяжёлой музыкой и ностальгирует по СССР.
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