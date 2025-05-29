«Простил из христианских побуждений»: Избитый в Москве игумен Евмений отказался от возмездия

Игумен Евмений (Перистый), которого избили в медиацентре «Библио-глобус» на Мясницкой улице в Москве, отказался от возмездия. Священнослужитель не стал писать заявление на своего обидчика, заявив, что простил его «из христианских побуждений», сообщает РИА «Новости».

«В 1:30 мы вышли из полиции, ситуация разрешилась в нашу пользу. Травмы черепа нет, говорят, что заживёт в течение недели. Я заявление не подавал, простил из христианских побуждений», – сказал он.

Священнослужитель добавил, что это была «лучшая презентация в его жизни», а слова, написанные в его произведении «Мудрость сердца: книга осознанной любви» он «заплатил кровью».