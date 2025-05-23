«‎Заказ врага»: Стало известно о состоянии избитого в Кургане конструктора военного завода

Состояние главного конструктора крупного курганского оборонного предприятия «Курганприбор» Андрея Кондратьева, подвергшегося нападению, оценивается как стабильное. Об этом рассказал сенатор от Курганской области и заместитель руководителя комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Муратов.

«Сейчас смотрим за его здоровьем, <...> стабильное состояние. Человека избили, руку сломали, находится в больнице. <...> В данный момент угрозы жизни нет», — заявил он ТАСС.

Муратов подчеркнул, что знаком с Кондратьевым с начала его карьеры. Сенатор также отметил, что пострадавший является уникальным и ценным специалистом, а также его воспитанником. Он не исключил, что нападение совершено «по заказу врага».