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23 мая, 14:06

«‎Заказ врага»: Стало известно о состоянии избитого в Кургане конструктора военного завода

Сенатор Муратов: Конструктор «Курганприбора» Кондратьев в стабильном состоянии

Андрей Кондратьев. Обложка © oblast45

Андрей Кондратьев. Обложка © oblast45

Состояние главного конструктора крупного курганского оборонного предприятия «Курганприбор» Андрея Кондратьева, подвергшегося нападению, оценивается как стабильное. Об этом рассказал сенатор от Курганской области и заместитель руководителя комитета Совфеда по обороне и безопасности Сергей Муратов.

«Сейчас смотрим за его здоровьем, <...> стабильное состояние. Человека избили, руку сломали, находится в больнице. <...> В данный момент угрозы жизни нет», — заявил он ТАСС.

Муратов подчеркнул, что знаком с Кондратьевым с начала его карьеры. Сенатор также отметил, что пострадавший является уникальным и ценным специалистом, а также его воспитанником. Он не исключил, что нападение совершено «по заказу врага».

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Напомним, что трагедия с Кондратьевым произошла в подъезде одной из многоэтажек Кургана. Неизвестный человек напал на него с молотком и несколько раз ударил по голове. В итоге конструктора госпитализировали, а нападавшего продолжают разыскивать.

Наталья Афонина
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