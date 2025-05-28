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28 мая, 18:23

Православного философа избили в Москве во время презентации книги

Игумен Евмений. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / igumen_evmeniy

Игумен Евмений. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / igumen_evmeniy

В Москве неизвестный мужчина напал на православного философа игумена Евмения. Всё случилось около 20:00 в книжном магазине «Библиоглобус» на Мясницкой улице, где игумен презентовал свою книгу «Мудрость Любви», сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным наших коллег, нападавший сначала выкрикивал невнятные фразы, а после набросился на игумена с кулаками. По словам очевидцев, в руках у неадеквата было нечто похожее на нож. Евмений получил глубокие раны и сейчас находится под наблюдением врачей.

Одного из главных могильщиков Ленобласти жестоко избили молотком и оставили в пакете
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Неадекватного посетителя помогли схватить присутствующие, на место вызвали полицию и скорую помощь. Известно, что Евмений является духовным руководителем реабилитационного центра «Отчий Дом».

Ранее Life.ru сообщал, как неизвестный избил молотком главу крупного российского оборонного предприятия. Инцидент произошёл в подъезде одной из многоэтажек Кургана.

Лия Мурадьян
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