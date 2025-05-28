Православного философа избили в Москве во время презентации книги
Игумен Евмений. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / igumen_evmeniy
В Москве неизвестный мужчина напал на православного философа игумена Евмения. Всё случилось около 20:00 в книжном магазине «Библиоглобус» на Мясницкой улице, где игумен презентовал свою книгу «Мудрость Любви», сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным наших коллег, нападавший сначала выкрикивал невнятные фразы, а после набросился на игумена с кулаками. По словам очевидцев, в руках у неадеквата было нечто похожее на нож. Евмений получил глубокие раны и сейчас находится под наблюдением врачей.
Неадекватного посетителя помогли схватить присутствующие, на место вызвали полицию и скорую помощь. Известно, что Евмений является духовным руководителем реабилитационного центра «Отчий Дом».
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