«‎Московские Бонни и Клайд» в масках ограбили отделение Почты России, они в бегах

Двое преступников в масках ограбили отделение Почты России на юге Москвы. Как стало известно SHOT, они были вооружены пистолетом.

Нападение произошло на улице Медиков. Мужчина и женщина забрали деньги, угрожая сотрудникам почты оружием, после чего скрылись на машине. Их разыскивают.