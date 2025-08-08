«Московские Бонни и Клайд» в масках ограбили отделение Почты России, они в бегах
Двое преступников в масках ограбили отделение Почты России на юге Москвы. Как стало известно SHOT, они были вооружены пистолетом.
Нападение произошло на улице Медиков. Мужчина и женщина забрали деньги, угрожая сотрудникам почты оружием, после чего скрылись на машине. Их разыскивают.
