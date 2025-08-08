Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 августа, 05:57

«‎Московские Бонни и Клайд» в масках ограбили отделение Почты России, они в бегах

Мужчина и женщина в масках ограбили отделение Почты России на юге Москвы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Starikov Pavel

Двое преступников в масках ограбили отделение Почты России на юге Москвы. Как стало известно SHOT, они были вооружены пистолетом.

Нападение произошло на улице Медиков. Мужчина и женщина забрали деньги, угрожая сотрудникам почты оружием, после чего скрылись на машине. Их разыскивают.

Дед из Красноярска отобрал игрушечный пистолетик у внука и ограбил ларёк
Дед из Красноярска отобрал игрушечный пистолетик у внука и ограбил ларёк

Ранее стало известно, что дачу Софии Ротару в Крыму обчистили воры. По словам соседей, за домом присматривал дворецкий, который со временем пропал, вероятно, уволился.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Почта России
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar