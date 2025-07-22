Брянского вице-губернатора взяли в разработку из-за хищения 818 млн на «зубы дракона»
Ущерб по делу брянского вице-губернатора Симоненко составляет 818 млн
Николай Симоненко. Обложка © Правительство Брянской области
Уголовное дело, в рамках котророго прошли обыски у вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, касается махинаций при строительстве оборонных сооружений в приграничье на не менее 818,8 млн рублей. О предвариетльной сумме ущерба сообщили в правоохранительных органах.
«Следствие считает, что Симоненко с сообщниками использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы и РФ, похитив не менее 818,8 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений, которые не были должным образом возведены», — сказал ТАCC инсайдер.
По версии СК, условиях проведения СВО на Украине данное преступление к тому же ухудшило обороноспособность рубежей страны и защиту населения.
Масштабное хищение денег при строительстве «зубов дракона» расследуется и в Курской области. Там в декабре 2024 года МВД задержало генерального директора Корпорации развития региона Владимира Лукина. Позднее был арестован его заместитель по финансам Игорь Грабин. В апреле этого года был задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов. Позднее сообщалось о том, что экс-замглавы региона Алексей Дедов отправился под арест на 2 месяца. Ущерб от коррупции составил более четырёх миллиардов. Фигурантом дела мог стать и бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт, но он погиб. Приоритетная версия – самоубийство.