Брянского вице-губернатора взяли в разработку из-за хищения 818 млн на «‎зубы дракона»

Уголовное дело, в рамках котророго прошли обыски у вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко, касается махинаций при строительстве оборонных сооружений в приграничье на не менее 818,8 млн рублей. О предвариетльной сумме ущерба сообщили в правоохранительных органах.

«Следствие считает, что Симоненко с сообщниками использовал свои должностные полномочия вопреки интересам службы и РФ, похитив не менее 818,8 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений, которые не были должным образом возведены», — сказал ТАCC инсайдер.