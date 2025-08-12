ФСБ показала видео задержания украинского агента Ворона, готовившего убийство военного в Подмосковье

Появилось видео предотвращения теракта в Московской области. Кадры опубликовал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ).

Видео задержания и допроса украинского агента, планировавшего теракт в Подмосковье. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Готовивший теракт мужчина бежал с Украины от мобилизации и успел получить российское гражданство.

«Я гражданин Украины. В 2023 году приехал в РФ. Уехал с Украины от мобилизации. Получил российское гражданство», — рассказал задержанный на допросе.

Он добавил, что в одной из встреч с семьёй познакомился через знакомого с сотрудником сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ). Тот предложил ему отсрочку от мобилизации в обмен на совершение диверсии.

Мужчина должен был приобрести автомобиль и компоненты СВУ, а потом установить бомбу в машину. СВУ было заложено под днище под запасным колесом, электронная часть установлена в панели под рулём. Бомба состояла из селитры. По словам задержанного, инструкции от куратора он получал в электронном виде.