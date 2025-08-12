ФСБ показала видео задержания украинского агента Ворона, готовившего убийство военного в Подмосковье
ЦОС ФСБ опубликовал видео предотвращения теракта против сотрудника Минобороны
Обложка © ЦОС ФСБ РФ
Появилось видео предотвращения теракта в Московской области. Кадры опубликовал Центр общественных связей Федеральной службы безопасности России (ЦОС ФСБ).
Видео задержания и допроса украинского агента, планировавшего теракт в Подмосковье. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Готовивший теракт мужчина бежал с Украины от мобилизации и успел получить российское гражданство.
«Я гражданин Украины. В 2023 году приехал в РФ. Уехал с Украины от мобилизации. Получил российское гражданство», — рассказал задержанный на допросе.
Он добавил, что в одной из встреч с семьёй познакомился через знакомого с сотрудником сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ). Тот предложил ему отсрочку от мобилизации в обмен на совершение диверсии.
Мужчина должен был приобрести автомобиль и компоненты СВУ, а потом установить бомбу в машину. СВУ было заложено под днище под запасным колесом, электронная часть установлена в панели под рулём. Бомба состояла из селитры. По словам задержанного, инструкции от куратора он получал в электронном виде.
Напомним, ранее сообщалось, что украинский агент по кличке Ворон задержан за попытку убийства сотрудника Минобороны. По данным ФСБ, подозреваемый по указке куратора из Telegram изготовил СВУ мощностью более 60 кг в тротиловом эквиваленте и спрятал его в автомобиле, купленном на средства заказчиков. Машину планировалось припарковать в заранее выбранном месте и взорвать, когда рядом будет проходить цель — высокопоставленный военнослужащий.