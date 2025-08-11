Встреча Путина и Трампа
ФСБ: Пенсионерка должна была замаскировать СВУ для убийства военного под шахматы

Пенсионерка, обманом вовлечённая спецслужбами Киева в покушение на российских военных, получила указание замаскировать взрывное устройство под шахматы. Об стало известно из видеоролика, опубликованного ФСБ РФ.

Пенсионерка, готовившая нападение по указке украинских мошенников. Видео © ЦОС ФСБ

Как видно на кадрах, одно из СВУ было замаскировано в шахматную доску, которую должны были вручить военному. При её открытии, как планировали украинские агенты, должен был произойти мощный взрыв. Другая пожилая женщина, в свою очередь, должна была удостовериться в том, что бомба сработала.

ФСБ обратилась с просьбой к родственникам пенсионеров

Напомним, ранее сообщалось, что украинские спецслужбы обманным путём вовлекли пятерых пенсионерок в подготовку терактов против российских военных, намереваясь использовать их в качестве «живых бомб». Позднее был опубликован ролик с признательными показаниями жертв.

Обложка © ЦОС ФСБ

Мария Любицкая
