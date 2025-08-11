ФСБ обнародовала признания пенсионерок, пытавшихся подорвать военных ВС РФ

ФСБ раскрыла шокирующий заговор: украинские спецслужбы обманом втянули российских пенсионерок в подготовку терактов против военных РФ. Видео с рассказом одной из жертв криминальной схемы ЦОС ФСБ.

Признательные показания пенсионерок, ставших жертвами украинских злоумышленников. Видео © ЦОС ФСБ

«Сказал все мои данные, место проживания, адрес, год рождения. Потом он под предлогом... попросил их подтвердить», — рассказала женщина.

Мошенники выманили у женщин деньги, заставив даже продать жильё, а затем, притворяясь сотрудниками российских силовиков, обещали вернуть средства. Под давлением пенсионерок вовлекли в слежку за военными, хранение бомб из тайников и проведение подрывов по указке Украины. Кстати, судя по видео, одно из СВУ было замаскировано под шахматную доску.