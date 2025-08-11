ФСБ обратилась с просьбой к родственникам пенсионеров

Федеральная служба безопасности РФ обратилась к родственникам пожилых граждан с просьбой помочь защитить их от вовлечения в террористическую деятельность. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы, выдавая себя за российских силовиков, обманом похитили деньги у пяти пенсионерок, а затем под давлением привлекли их к совершению терактов против российских военных, используя взрывные устройства, замаскированные под бытовые предметы. В спецслужбе подчеркнули, что такие действия позволяют злоумышленникам избавляться от свидетелей и уклоняться от выплат обещанного вознаграждения.

«ФСБ России обращает внимание родственников пожилых, особенно одиноких людей и родителей несовершеннолетних на необходимость проведения с ними разъяснительной работы для защиты от мошенников и недопущения вовлечения в террористическую деятельность», — говорится в сообщении.

В ведомстве также предупредили, что сотрудники спецслужб, полиции, органов власти и финансовых организаций никогда не связываются с гражданами по телефону или в мессенджерах с требованиями перевода денег на «безопасные счета» или передачи их курьерам. ФСБ призвала россиян быть бдительными и по возможности избегать общения в популярных мессенджерах с незнакомыми контактами.