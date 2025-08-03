На Украине вооружённые битами сельчане напали на сотрудников ТЦК

На Украине жители села Бугское Николаевской области встретили с битами и железными трубами в руках сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Сельчане решили насмерть стоять за своё право не быть принудительно мобилизованными, в ходе конфликта пострадавшие есть и с той, и с другой стороны. Об инциденте сообщает в соцсети николаевское областное ТЦК.

«В селе Бугское Николаевской области во время мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК совместно с представителем Национальной полиции Украины, неизвестные лица совершили нападение на военных», — сказано в тексте.

Граждане с битами и трубами набросились на незваных гостей, повредили их служебный автомобиль. Один из военкомов серьёзно пострадал, при этом во время конфликта он пытался «в целях самообороны» отстреливаться из травматического оружия от сельчан, ранив нескольких человек.