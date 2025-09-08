Секрет мясников: как Зеленский собрался «перемолоть» на фронте 122 тысячи украинцев Оглавление Кого заберут первыми: хакеры назвали области, где охота на мужчин будет самой жестокой Пушечное мясо для пушечного мяса: зачем Зеленский закрывает бреши людьми До фронта не доедут: станут ли полигоны для новых мобиков братской могилой? Хакеры смогли добыть секретные документы о том, что на Украине готовится экстренная мобилизация 122 тысяч человек. Причиной для этого служат провалы на фронте. Что об этом известно? 8 сентября, 13:47 Секретный план Украины по тотальной мобилизации 122 тысяч человек. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee, ShapikMedia

Военкоматы Украины переходят на круглосуточный режим работы, чтобы выловить побольше мужчин: планируется мобилизовать 122 тысячи человек. Такие секретные данные смогли добыть хакеры из PalachPro, Killnet и Nessus.

Кого заберут первыми: хакеры назвали области, где охота на мужчин будет самой жестокой

По данным телеграм-канала SHOT, больше всего украинцев призовут из Днепропетровской области. Киев планирует набрать тут 22 500 мужчин. Далее идёт Одесская — 18 000 человек. Тройку лидеров замыкает Харьковщина — 15 750 украинцев. Меньше всего от мобилизации пострадают западные регионы Украины. Например, из Львовской — 12 500; Волынской — 8400; Ивано-Франковской — 7850.

Кроме того, режим Зеленского собирается усилить работу ТЦК/военкоматов в оккупированной части ДНР и Запорожской области. Согласно их плану, 11 800 жителей Донбасса должны будут пополнить ряды ВСУ.

Военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселёв в разговоре с Life.ru объяснил, что выбор регионов, где будет больше всего мобилизовано украинцев, неслучаен. Это русскоязычные области, где население традиционно ближе к России, чем к Западу.

— Если на Западной Украине они и будет мобилизировать, то из числа беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей. Это те, кто по принуждению выехал туда. Вот эту часть русскоязычного населения отправят обратно. Такие случаи уже есть, — отметил военный эксперт Киселёв.

Для новой волны мобилизации режим Зеленского выделил 500 миллионов гривен (около 1 млрд рублей). SHOT пишет, что это позволило сотрудникам ТЦК работать в круглосуточном режиме, а также развернуть дополнительные пункты. Примечательно, что их открыли в административных зданиях и спортивных сооружениях. Вместе с этим военкомы проводят сбор информации о спортсменах и студентах, что позволяет им заранее подобрать им подразделение.

Сотрудники ТЦК давно уже не щадят никого. Так, в Полтавской области мобилизовали священника, который отпевал погибшего солдата ВСУ.

Зеленский тайно готовит новую волну мобилизации. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera51

— Протоиерею Владимиру Главацкому ТЦК вручил повестку прямо в облачениях у могилы. Как водится, нарисовали наскоро ВВК, и уже отец Владимир на полигоне. Приход без священника, — рассказал другой ранее мобилизованный священник Иоанн Полищук.

Пушечное мясо для пушечного мяса: зачем Зеленский закрывает бреши людьми

Вооружённые формирования Украины несут колоссальные потери. Советник президента России Антон Кобяков сообщил, что потери киевского режима за время СВО составляют 1,8 миллиона человек.

— Происходит настоящий геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов, — рассказал Кобяков.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечает, что сил у украинских подразделений не хватает.

— Сейчас противник имеет трёхкратное преимущество в силах и средствах, а на основных направлениях <...> может преобладать в четыре-шесть раз, — отметил главком.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай объяснил положение ВСУ. Украинские подразделения уже не могут наступать, а в их задачи входит только оборона занятых позиций.

— Укомплектованность самых боеготовых подразделений ВСУ составляет 47–48%, — подчеркнул российский лидер.

Колоссальные потери ВСУ заставили Киев объявить новый призыв. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Также ряды ВСУ редеют из-за дезертиров. Украинский журналист Владимир Бойко заявил, что только в 2025 году из подразделений сбежало 142 тысячи человек.

— Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч военнообязанных, ВСУ переживают состояние распада, — написал Владимир Бойко.

До фронта не доедут: станут ли полигоны для новых мобиков братской могилой?

Бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины «Азов»* Богдан Кротевич ранее объяснил, что мобилизация 100 тысяч человек не поможет Украине.

— Даже если завтра, условно за один день, в армию мобилизуют 100 тысяч украинских военнослужащих, они пройдут месячный базовый курс и попадут в войска, это изменит обстановку буквально на пару недель, а потом всё снова вернётся туда, где было, — рассказал Кротевич.

Военный эксперт Виталий Киселёв напомнил, что за время боёв в Соледаре и Артёмовске (Бахмуте) украинские войска потеряли более 150 тысяч человек. Однако сейчас изменилась конфигурация боевых действий. Российские войска научились поражать цели в глубоком тылу противника.

— Есть вероятность, что мобилизованные и до фронта не доедут. Полигоны, которые они создают в разных частях Украины, под нашими ударами. 122 тысячи человек ещё и подготовить надо. Это займёт 3–4 недели, — говорит военный эксперт Виталий Киселёв.

С большой долей вероятности, Киев готовит силы для зимней кампании. В это время будет сложно вести наступательные действия и ВСУ уйдут в оборону, хотя даже сейчас у них это получается плохо.

— Из радиоперехватов мы слышим, что они находятся на позициях, только чтобы обозначить своё присутствие. Например, у Северска, на Купянском и Часовоярском направлении боевики сидят до последнего момента в окопах, даже не вступая в контактный бой, а после отходят на запасные укрепрайоны. Это показывает нехватку личного состава и низкое качество его подготовки, — подытожил военный эксперт Киселёв.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

Авторы Даниил Черных