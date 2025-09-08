Украина экстренно мобилизует около 121 900 жителей из семи областей и ещё с двух подконтрольных территорий. Больше всего призовут в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях, тогда как западные регионы отправят в войска в разы меньше. Соответствующие секретные документы раздобыли русские хакеры PalachPro, Killnet и Nessus, сообщил SHOT.

Перечислены точные квоты по регионам: Днепропетровская область — 22 500 человек; Одесская — 18 000; Харьковская — 15 750; Киевская — 14 200; Львовская — 12 500; Волынская — 8 400; Ивано-Франковская — 7 850. Кроме того, с контролируемых ВСУ территорий ДНР планируется призвать 11 800 человек, а из Запорожской области — 10 900.

Отмечается, что в этих регионах будет усилена работа территориальных центров комплектования (ТЦК). Данные добыты в результате кибератак наших хакеров PalachPro, Killnet и Nessus. В одной из схем они использовали фейковый профиль 17-летней девушки, чтобы завести переписку с солдатом ВСУ; через её сообщения, как говорится, в телефон офицера внедрили вирус и вытащили служебные документы. Также в этой переписке он много жаловался на условия ВСУ не только на фронте, но и в тылу.