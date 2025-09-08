Группу мобилизованных отправили на фронт без огневой подготовки. Часть украинских солдат направили рыть окопы вместо завершения учёбы. Об этом рассказал пленный военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрий Хвостик.

«Тогда же один автобус поехал сразу на Сумы, а мы поехали на обучение уже в Черноморск на роту огневой поддержки», — приводит слова пленного РИА «Новости».

По словам Хвостика, обучение проходило с использованием иностранного вооружения. Однако его группу отправили на фронт раньше запланированного срока. Он отметил, что относился к расчёту гранатомёта, но гранатомёты увидел только в Сумах. Пленный добавил, что их забрали раньше, сказав копать блиндажи.

Накануне российские силовики сообщили о фиктивной службе друзей Порошенко* в теробороне. Эти люди значатся в списках батальонов, но никогда не проходили службу. После смерти экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия некоторые украинские СМИ начали публиковать ложную информацию о его якобы службе в 206-м отдельном батальоне теробороны.