Силовики рассказали о фиктивной службе друзей Порошенко в теробороне
Силовики выяснили, что приближённые экс-президента Украины Петра Порошенко не проходили службу в теробороне. Эти люди числятся в списках батальонов фиктивно.
После смерти экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия некоторые украинские СМИ начали публиковать ложную информацию о его якобы службе в 206-м отдельном батальоне теробороны.
«Распространение данной информации вызвало гнев у тех, кто реально проходил службу в этом подразделении», — приводит комментарий собеседника ТАСС.
Силовики отметили, что один из бывших военнослужащих 206-го батальона теробороны на своей странице в соцсети рассказал, что Парубий и другие народные депутаты никогда не служили в этом батальоне. Военный также подробно объяснил, как народные избранники получали удостоверения ветеранов для пиара.
