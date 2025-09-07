Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 18:33

Силовики рассказали о фиктивной службе друзей Порошенко в теробороне

ТАСС: Друзья экс-президента Украины Порошенко никогда не служили в теробороне

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Силовики выяснили, что приближённые экс-президента Украины Петра Порошенко не проходили службу в теробороне. Эти люди числятся в списках батальонов фиктивно.

После смерти экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия некоторые украинские СМИ начали публиковать ложную информацию о его якобы службе в 206-м отдельном батальоне теробороны.

«Распространение данной информации вызвало гнев у тех, кто реально проходил службу в этом подразделении»,приводит комментарий собеседника ТАСС.

Силовики отметили, что один из бывших военнослужащих 206-го батальона теробороны на своей странице в соцсети рассказал, что Парубий и другие народные депутаты никогда не служили в этом батальоне. Военный также подробно объяснил, как народные избранники получали удостоверения ветеранов для пиара.

Сальдо раскрыл, кто на Украине на самом деле получает деньги за погибших ВСУшников
Сальдо раскрыл, кто на Украине на самом деле получает деньги за погибших ВСУшников

Ранее командир разведывательного взвода 28-й отдельной механизированной бригады Ротан Крымский с позывным Крым сообщил о коррупционной схеме при распределении мобилизованных в рядах ВСУ. По его словам, распределение в конкретную бригаду стоит от 8 000 долларов, а 30 000 долларов просят за полное освобождение от службы с «гарантиями».

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar