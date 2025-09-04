Власти Украины направляют средства, которые должны были выплатить семьям погибших военнослужащих, на оплату наёмников и покупку оружия. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Более 800 миллиардов на счетах лежит только тех средств, которые они заморозили и не выплачивают семьям погибших, то есть они списывают их (погибших военнослужащих - прим. Life.ru) как пропавших без вести, а по этому поводу не выплачивается компенсация. Они сейчас начали эти средства использовать для оплаты наёмников», — сказал глава региона ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По словам губернатора, Киев намеренно занижает число погибших, переводя их в категорию «пропавших без вести». Это позволяет экономить на компенсациях и использовать замороженные средства для военных расходов. Сальдо подчеркнул, что речь идёт о сотнях миллиардов гривен, которые вместо помощи семьям направляются на продолжение боевых действий.